Стало известно, когда Зеленский прибудет на саммит НАТО

Президент Владимир Зеленский прибудет в столицу Литвы, чтобы встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому Украина стремится присоединиться. В Вильнюс Зеленский приедет в среду, 12 июля.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию источников, знакомых с этим вопросом.

"Зеленский прибудет в среду", – сообщило агентство.

Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров отказался предоставить комментарии по этой информации, отметило издание.

Встреча в Вильнюсе, менее чем в 900 км от Москвы, происходит в ключевой момент, когда полномасштабная война России в Украине приближается к отметке 18 месяцев. Ранее сообщалось, что Столтенберг озвучил ожидания от саммита в Вильнюсе, заявив, что по итогам встречи члены НАТО "сделают Украину еще сильнее". Ожидается, что страны-члены оборонного союза подтвердят, что Украина вступит в НАТО. Также на саммите будет положено начало Совету Украины-НАТО, который усилит политические связи между Альянсом и нашим государством.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

Сам же президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, ради "развлечения". Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не станет членом блока.

В Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Киев проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом НАТО. Он также подтвердил, что государства Альянса решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на пути к вступлению в блок.

Он также заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

В преддверии Вильнюсского саммита во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Науседой, Столтенберг поддержал отмену ПДЧ на пути Украины в НАТО

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