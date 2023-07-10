Зеленский о саммите НАТО: не хочу ехать для развлечения, нам нужны гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, "ради развлечения". Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не станет членом блока.

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Об этом гарант сказал в интервью ABC news. Зеленский ожидает, что наша страна получит приглашение в Альянс.

"Это дело политической воли – найти нужные формулировки и пригласить Украину. Это будет важный месседж – что НАТО не боится России. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", – сказал Зеленский.

В то же время он дал понять, что все-таки поедет на саммит: "Почему? Я думаю, что мы сделаем много работы".

"Мы работаем с партнерами над гарантиями безопасности, работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты в течение саммита. В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение, чтобы иметь договоренность с нашими партнерами. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения", – добавил президент.

Как известно, 9 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что пока нет финального решения относительно участия Зеленского в данном саммите.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля заявил, что Зеленский примет участие в саммите в Вильнюсе. Его ожидают на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО. Он также озвучил ожидания от саммита, отметив, что члены НАТО "сделают Украину еще сильнее".

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с Зеленским на саммите.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

В Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Киев проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.

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