Однозначная позиция: Стефанишина рассказала, какие страны больше поддерживают приглашение Украины в НАТО

Крупнейшими сторонниками приглашения Украины вступить в Североатлантический альянс (NATO) являются союзники из Центрально-Восточной Европы и несколько ключевых государств ЕС. Приглашения \в НАТО уже сейчас поддерживают все страны его восточного фланга с аргументом, что от этого зависит их безопасность.

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Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она дала интервью "Европейской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На уточняющий вопрос о том, входит ли в упомянутые ею страны Венгрия, она сказала, что говорит о позиции всей "Бухарестской девятки". В частности, напомнила, что 6 июня состоялся ее саммит с участием генерального секретаря, в котором приняла участие президент Венгрии, и решения подписаны официально, в том числе венгерской стороной.

"Здесь надо понимать, что членство Украины в НАТО продвигается не столько в интересах Киева, сколько в интересах безопасности восточного фланга. Конечно, Венгрия как член НАТО сохраняет право выступить против на любом этапе, но я не имею ощущения, что это может быть "черным лебедем", который заблокирует процессы", – считает Стефанишина.

По ее словам, приверженцы Украины в Альянс есть и в Западной и Северной Европе. Среди таких – Франция, президент которой Эммануэль Макрон поддерживает членство Украины в НАТО и выступает за то, чтобы созданный Совет Украина-НАТО был "мостиком" для этого.

"И это больше, чем просто поддержка Украины: Франция является лидером инициативы о стратегической автономии Европы, и Макрон реально считает, что решение по Украине должно быть принято в НАТО сейчас", – добавила политик.

"Очевидной и однозначной" она также назвала позицию Италии. Страны Северной Европы, в частности, Дания и Норвегия, тоже выступают "единственным флангом" в поддержку приглашения Украины.

В то же время вице-премьер не дала прямого ответа на вопрос о том, действительно ли главным препятствием в этом процессе является позиция президента США Джо Байдена.

"Не секрет, что роль США всегда была ключевой. Она такова и сейчас, в переговорах с Турцией о членстве Швеции в НАТО, и в Бухаресте, когда Штаты настаивали на том, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО, а Европа была против. Но ныне ситуация диаметрально иная. Теперь не США, а Европа требует, чтобы Украина была в НАТО", – подытожила Стефанишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в Вильнюсе открыть для Украины конкретный путь к членству. В частности, "в ближайшее время", потому что это необходимо для гарантий мира во всей Европе.

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