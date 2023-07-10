'Наступило время': экс-генералы стран НАТО призвали открыть Украине путь в Альянс

Шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в столице Литвы (Вильнюс) открыть для Украины конкретный путь к членству. В частности, "в ближайшее время", так как это необходимо для гарантий мира во всей Европе.

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Они подписали открытое письмо главам государств и правительств стран этой международной организации. О нем сообщает LIGA.net.

В документе экс-генералы отметили, что агрессия РФ против Украины несет прямую угрозу международному порядку, основывающемуся на правилах, а украинское государство сейчас борется за всех членов Европейского Союза и НАТО.

В письме говорится, что Украина показала способность и готовность взять на себя обязательства, чтобы защищать собственную независимость и безопасность стран Европы, а также приверженность принципам демократии.

"На саммите в Бухаресте в 2008 году союзники договорились, что Украина в будущем станет членом НАТО. Пришло время, чтобы страны НАТО выполнили это обещание", – заявили авторы.

Бывшие генералы напомнили, что Украина официально подала заявку на членство в НАТО 30 сентября 2022 года, поэтому теперь Альянс должен приветствовать страну и помочь ей выполнить обязательства как постоянный член союза.

"Это единственный возможный способ гарантировать мир в Европе перед безжалостной российской агрессией", – подытожили они.

В общем письмо подписали: генерал эстонской армии, бывший начальник обороны Эстонии Рихо Террас, генерал польской армии, экс-глава обороны Польши Мечислав Гоцул, генерал латвийской армии, бывший начальник обороны Латвии Раймондс Граубе, генерал литовской армии, бывший начальник обороны Литвы Витаутас Йона США, бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес и генерал американской армии, экс-глава командования специальных операций США в Европе Майкл Рэпах.

Напомним: президент США Джо Байден заявил, что Украина пока не готова вступить в НАТО, а для рассмотрения этого вопроса нужно, чтобы кончилась война. Бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер не согласился с этой позицией, отметив: "это НАТО не готово принять Украину".

Издание Politico добавило, что страны НАТО "в последнюю минуту" перед стартующим 11 июля саммитом Альянса в Вильнюсе пытаются завершить работу над декларацией по гарантиям безопасности для Украины. Небольшая группа государств блока вела "безумные переговоры" об определенных общих рамках, к которым смогут присоединиться другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, "ради развлечения". Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не станет членом блока.

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