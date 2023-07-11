'Неопределенность – это слабость': Зеленский ответил на дискуссии о перспективах Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на дискуссии относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать его участницей означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

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Соответствующее заявление Зеленский 11 июля сделал в официальном Telegram-канале. В частности, президент отметил, что Киев ценит союзников, общую безопасность и открытый разговор. Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе, "поскольку это уважение".

"Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок даже для приглашения Украины и когда "прилагается какая-то странная формулировка" об "условиях" для этого.

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – пообещал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне стало известно, что Зеленский прибудет в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами НАТО. По данным СМИ, он проведет переговоры с президентами США и Турции.

– Президент заявил, что все страны НАТО понимают, что Украина должна состоять в Альянсе. По словам Зеленского, саммит в Вильнюсе теперь немыслим без Украины.

– В МИД Украины подчеркивают, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже сейчас отвечает интересам союзников.

– Все детали саммита НАТО, который стартовал 11 июля, – в нашем материале.

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