'Никогда и никому нельзя оглядываться на Москву': Зеленский выступил на главной площади Вильнюса

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Литву для участия в саммите НАТО, выступил на центральной площади в Вильнюсе. В своем выступлении он подчеркнул: крайне важно, чтобы больше никто никогда не оглядывался на Москву.

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Выступление главы государства транслировал 5 канал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Свое выступление на Лукшикской площади Вильнюса Зеленский начал со слов "Слава Україні!" – и услышал в ответ многоголосое "Героям Слава!".

Он поблагодарил Литву за поддержку.

"Здесь, в Вильнюсе, мы видим прогресс Европы. Здесь люди знают, что такое безопасность и как ее достичь. И знают, что безопасность – это вместе с Украиной. Я благодарен за каждый призыв в поддержку Украины. За поддержку украинских людей, которые здесь, у вас дома, в Литве, спасались от боевых действий. Спасибо вам", – отметил президент Украины.

Украинский президент отметил военную помощь Литвы и позицию этой страны по вступлению нашего государства в НАТО. Он напомнил, что Украина сейчас сдерживает Россию и защищает своих европейских соседей.

"Спасибо за вашу помощь в нашей обороне. За вашу позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах однозначно доказывают: мы уже союзники. И Украина защитит и свою, и вашу свободу. И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву," – сказал Зеленский.

Также Зеленский привез с собой в Вильнюс боевой флаг из Бахмута на Донетчине – города-крепости, беспрецедентная смелость и стойкость защитников которого поразила мир.

"Сегодня здесь, в Вильнюсе – украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут – это одна из определяющих битв за свободу в Европе. И ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки. Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовским солдатам не придется сражаться с российскими солдатами ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы, вашей страны. Литва всегда будет только вашей", – отметил украинский президент

"Этот боевой флаг означает, что никогда снова не будет депортации литовцев в Сибирь. Никогда снова не будет разделения Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и зимних войн против свободы в Финляндии. Никаких оккупантов в Европе больше не будет! Украинский флаг, хоть и побит пулями, но жив, горд и свободен, означает, что и каждый флаг в Европе будет живым, гордым и свободным", – добавил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность в победе Украины и том, что российская угроза будет окончательно нивелирована на поле боя в нашем государстве.

"Там, в руинах Бахмута, на полях других сражений в Украине остаются разбитыми другие российские захватнические амбиции. Не Украина или кто-то другой в нашей Европе, а именно они, российские захватнические амбиции будут в руинах", – отметил президент.

Он подчеркнул: от саммита в Вильнюсе Украина ожидает конкретных решений, а от НАТО – демонстрации мужества и силы.

"Сегодня я поехал в путь сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора… И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем, и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок… И разве это большое желание? НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее", – резюмировал Зеленский.

После завершения выступления главы государства боевой флаг из Бахмута подняли над главной площадью Вильнюса под звуки гимна Украины в присутствии президентов и первых леди Литвы и Украины.

Напомним,11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Его участники, лидеры стран, входящих в Альянс, практически до самого начала встречи продолжали работу над итоговым коммюнике саммита. Оно, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, будет содержать "сильное сообщение для Украины".

Кроме того, по данным источников Reuters, накануне саммита в НАТО утвердили планы защиты от нападения России.

В понедельник, 10 июля, за день до встречи лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе, союзники по Альянсу достигли соглашения по военным региональным планам, подробно описывающим, как Североатлантический союз будет реагировать на атаку со стороны России. Они сошлись во мнении, что при необходимости НАТО может немедленно начать бой.

Уже непосредственно перед началом официальной части саммита президент США Джо Байден заявил, что страны – члены НАТО согласовали общую позицию по членству Украины.

Его французский коллега Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, что уже вызвало истерику в Кремле.

А Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро: в него среди прочего войдут две пусковые установки ЗРК Patriot.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал позицию США, что вступление Украины в НАТО должно произойти "как можно скорее", но только после завершения российской агрессии.