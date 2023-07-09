Страны НАТО спешат согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом – Politico

Страны НАТО "в последнюю минуту" перед саммитом Альянса в Вильнюсе, который стартует 11 июля, пытаются завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины. Небольшая группа государств блока ведет "неистовые переговоры". Речь идет об определенных общих рамках, к которым смогут присоединиться другие страны.

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Об это в воскресенье, 9 июля, сообщило издание Politico с ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров. В течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обращались к другим союзникам в НАТО, ЕС и G7.

Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, готовых оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться от страны к стране.

В целом многие союзники по НАТО согласны с тем, что Украина может стать членом блока только после окончания войны. Однако страны восточного фланга НАТО настаивают на том, чтобы Киев получил приглашение на членство в Альянсе как можно скорее, не смотря на то, что в стране идут боевые действия.

"Идет обсуждение; оно довольно продвинулось, на самом деле даже очень продвинулось. Мы очень надеемся, что оно может быть завершено к концу саммита", – заявил журналистам на брифинге французский чиновник.

Другой высокопоставленный дипломат НАТО отдельном брифинге сказал, что в настоящий момент ведутся "лихорадочные переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

По словам другого дипломата НАТО, президент США Джо Байден должен встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник в Лондоне, чтобы "попытаться уладить последние детали". Со стороны США руководителю политики Пентагона Колину Калу поручено довести соглашение до финиша.

Издание предполагает, что на Вильнюсском саммите Украина получит от стран НАТО обещания продолжить большую часть помощи, которую союзники уже предоставляют: оружие, оборудование, обучение, финансирование и разведку.

Но намерение состоит в том, чтобы предложить "более постоянный сигнал единства для Украины", особенно из-за того, что Киев вряд ли получит на саммите твердое обещание относительно членства в НАТО, говорится в материале.

"По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, мы будем их финансировать, мы будем их консультировать, мы будем обучать их, чтобы у них была сила сдерживания против любой будущей агрессии", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Однако многие особенности этой поддержки будут оставлены на потом. Дипломат сказал, что каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, какими будут ее обязательства. Это может быть что угодно– от систем ПВО до танков.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выступил с "призывом ко всем странам, которые хотят поддержать Украину", заявив, что они должны "сами принять решения, которые позволят им продолжать эту поддержку один, два, три, и, если понадобится" еще больше лет, потому что "мы не знаем, сколько продлится военный конфликт".

Кроме декларации о гарантиях безопасности, которую западные государства завершают разрабатывать, НАТО также разрабатывает новые пути помощи украинским военным на годы вперед.

На саммите НАТО согласует планы по модернизации украинской системы обороны, заявил в пятницу журналистам генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, план будет включать "многолетнюю программу помощи для обеспечения полной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО".

Лидеры НАТО также создадут новый форум НАТО – Украина, что даст обеим сторонам возможность работать над "практической совместной деятельностью".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 июля Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в саммите в Вильнюсе. Его ожидают на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО. Он также озвучил ожидания от саммита, отметив, что члены НАТО "сделают Украину еще сильнее".

– В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с Зеленским на саммите. В то же время в Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

– В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Киев проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.

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