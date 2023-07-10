В НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ на пути Украины в Альянс: Кулеба прокомментировал решение
Союзники НАТО достигли консенсуса по поводу ускорения пути Украины к Альянсу. Они договорились отменить План действий по членству для будущего вступления.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поделился мнением в своем Twitter.
"Приветствую долгожданное решение, которое сокращает наш путь к НАТО", – отметил глава МИД.
Напомним, что План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО, в которую принимаются страны-кандидаты на вступление. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 европейских государств. Однако в прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ, поэтому Украина тоже настаивала, чтобы обойти эту программу.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, крупнейшими сторонниками приглашения Украины к вступлению в НАТО являются союзники из Центрально-Восточной Европы и несколько ключевых государств ЕС. Приглашение уже сейчас поддерживают все страны восточного фланга Альянса с аргументом, что от этого зависит их собственная безопасность.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным издания Financial Times, во время саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля государства-члены могут подписать многостороннюю декларацию, которая будет касаться помощи Украине. Кроме того, Альянс может повысить статус существующей комиссии НАТО-Украина до уровня совета.
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