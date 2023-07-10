Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО: Эрдоган как можно скорее передаст протокол

В понедельник, 10 июля, Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении страны к Альянсу.

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Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter. Он устроил трехстороннюю встречу, в которой кроме него приняли участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

После этих переговоров лидер Турции согласился согласиться разблокировать вступление Швеции в НАТО.

Теперь после передачи президентом протокола о присоединении Швеции к Альянсу Великое национальное собрание Турции должно ратифицировать его. Эрдоган также взял на себе обязательство сотрудничать с парламентом, чтобы гарантировать одобрение документа.

Как сообщает CNNTurk, заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии.

Швеция в свою очередь будет активно поддерживать процесс членства Турции в ЕС, включая обновление таможенного союза и либерализацию визового режима.

"Это исторический шаг, который делает всех членов НАТО более сильными и защищенными", – написал Столтенберг.

Он отметил, что в на данный момент только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что "проблема будет решена".

Также Столтенберг сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Парламент Венгрии решил снова отложить голосование о ратификации членства Швеции в НАТО. К этому вопросу планируется возвратиться осенью.

– Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что в случае ратификации Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе его страна сдержит обещание не тормозить присоединение ни одной страны к военному договору.

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