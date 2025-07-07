"Это пауза для стандартного осмотра": у Трампа открестились от прекращения поставок оружия Украине

В Белом доме опровергли предположение о том, что администрация президента США Дональда Трампа решила прекратить поставки оружия Украине. Там отметили, что речь идет лишь о временной паузе, связанной со стандартным обзором всей помощи, которую США предоставляют по всему миру.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга. Журналист спросил у нее, решение о прекращении поставок оружия Украине в то время, когда Россия реально наносит удары по украинским городам и гражданскому населению, принадлежит самому Трампу, или все же это сделал Пентагон без одобрения президента?

Левитт заявила, что ни одно из утверждений об остановке поставок не соответствует действительности. По ее словам, это был стандартный обзор, инициированный Пентагоном, и не касается исключительно Украины.

"Нет, ни одно из этих утверждений не является правдой. Я с удовольствием проведу вас через это. Это был стандартный обзор Пентагоном всего оружия, всей помощи и всей поддержки, которую Соединенные Штаты предоставляют всем странам и всем регионам мира, а не только Украине", – отметила она.

Пресс-секретарь также пояснила, что этот обзор начался по инициативе министра обороны Пита Гегсета, когда тот заступил на должность. Его цель – убедиться, что все поставки соответствуют национальным интересам США.

"Когда министр обороны вступил в должность, он поручил Пентагону провести этот обзор, чтобы убедиться, что все, что выходит из-под контроля, соответствует интересам Америки. Итак, это пауза, чтобы пересмотреть, все ли, что Пентагон передает, соответствует лучшим интересам наших военных и наших мужчин и женщин в форме", – добавила Левитт.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, сначала сообщил ряд западных изданий. Впоследствии эти сообщения подтвердили в Белом доме, сославшись на "интересы Америки". Речь идет об остановке поставок ракет Patriot, Hellfire и ряда других ракет и боеприпасов, которые важны прежде всего для защиты от российских атак и которые не могут заменить европейские партнеры.

В свою очередь Киев не получал официального подтверждения о замораживании поставок боеприпасов от США – несмотря на то, что, по данным СМИ, заблокирована даже та помощь, которая уже находится в регионе.

Впоследствии в Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, а в Госдепе добавили, что приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины. В то же время там сослались на то, что для США "главным звеном является дипломатия", которой, судя по всему, очень вредит способность украинской ПВО защищать украинцев от разрушительных атак РФ.

Уже после этих заявлений сам Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине – и поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским. Этот разговор, как считают в Reuters, может возобновить поставки ракет в Patriot.

Решение об остановке военной помощи Украине принял министр обороны Пит Гегсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби. Зато члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Гегсета разблокировать поставки. Около 20 политиков назвали решение главы Пентагона о замораживании поставок оружия "опасным".

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