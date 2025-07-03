'Нашим главным звеном является дипломатия': в Госдепе США прокомментировали решение приостановить поставки оружия Украине

Главным звеном направленности работы Государственного департамента США является дипломатия. В ведомстве никак не влияют на решение о поставках оружия Украине.

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Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Кроме того, в этом вопросе, она посоветовала обращаться за разъяснениями в Пентагон.

"Главным звеном нашего ведомства является дипломатия. Мы не принимаем решений по поставкам оружия или управления им", – отметила Брюс в ответ на просьбу прокомментировать, какую роль играет Государственный департамент в ситуации вокруг приостановления военной помощи Украине.

Ранее она рассказала, что Соединенные Штаты Америки не останавливали поставки оружия, в частности ракет для противовоздушной обороны Украины. Это лишь "одно событие". И многое зависит от дипломатии

Напомним, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении упомянул, что сейчас "на рабочих уровнях" между Украиной и США выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, включая компонент ПВО.

Также стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Кроме того, член Палаты представителей США республиканец Брайан Фицпатрик официально запросил экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны, чтобы прояснить эти сообщения о прекращении поставок вооружения.

Соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США, конгрессвумен-демократка Марси Каптур отметила, что американские системы ПВО, в частности Patriot, составляют основу обороны Украины.

Конгрессмен подчеркнул, что Штатам надо пересмотреть свои запасы оружия и боеприпасов и гарантировать, что Вашингтон остаются полностью преданными предоставлению Киеву ресурсов, в которых он срочно нуждается для защиты своего народа и сохранения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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