"Хороший разговор" Зеленского с Трампом может возобновить поставки ракет в Patriot – Reuters

После "очень хорошей" беседы между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом 4 июля появилась оптимистичная возможность относительно возобновления поставок систем ПВО, в частности ракет Patriot. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, совместные закупки и инвестиции.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями разговора. Кроме этого, президент США согласился работать над повышением возможностей Киева "защищать небо" в условиях усиления российских атак.

Украина просит Вашингтон продать больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты украинских городов от российских авиаударов. Решение США временно приостановить поставки отдельных видов вооружения вызвало беспокойство в Киеве относительно снижения обороноспособности страны. Тем временем Германия ведет переговоры о приобретении Patriot для частичного закрытия этого дефицита.

Телефонный разговор между Зеленским и Трампом длился около 40 минут. По словам источников, Трамп пообещал выяснить, какое именно американское оружие могло быть приостановлено, и было ли такое решение вообще.

В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что президенты договорились организовать встречу между командами обеих стран для усиления украинской ПВО.

"Сегодня же я говорил с президентом Трампом. Важный разговор. Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве – и нам это нужно, и Америке", – заявил глава государства.

Разговор между Трампом и Зеленским состоялся через день после того, как президент США имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Через несколько часов после этого Россия нанесла Киеву одну из самой массированной комбинированной атаки за все время полномасштабной войны.

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну". Американский лидер также заявил, что 4 июля позвонит Зеленскому.

По данным журнала Spiegel со ссылкой на правительственные источники, 3 июля Трамп разговаривал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Двое лидеров обсудили ситуацию в Украине, в частности усиление ее противовоздушной обороны, а также торговые вопросы.

Ранее Киев получал батареи и боеприпасы Patriot от США в виде помощи во времена президентства Джо Байдена. Трамп критиковал решение своего предшественника за то, что он отправил оружие Украине, ничего не получив взамен, и с момента вступления в должность наблюдал за резким ухудшением отношений с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля президент Владимир Зеленский выступил перед участниками гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС и напомнил, что Европейский Союз должен защищаться от тех, кто пытается его расколоть. И речь идет не только о внешних врагах, таких как агрессор Россия, но и о внутренних – тех, кто внутри "пытается заменить солидарность раздором, а сочувствие – холодным равнодушием ко всем, кроме самих себя".

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