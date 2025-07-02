В Белом доме подтвердили приостановку поставок некоторого оружия Украине: в чем причина

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что поставки некоторого оружия Украине были приостановлены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийские боеприпасы.

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В Белом доме отметили, что решение было принято "с целью поставить интересы Америки на первое место". Об этом в комментарии CBS News заявила представитель администрации Трампа Анна Келли.

По ее словам, Соединенные Штаты действительно прекращают некоторые поставки оружия в Украину на фоне войны с Россией. Келли заявила, что "решение было принято с целью поставить интересы Америки на первое место после" обзора Министерством обороны военной поддержки и помощи США другим странам по всему миру.

Американский чиновник сообщил, что этот шаг был вызван опасениями по поводу слишком низкого уровня военных запасов США. Администрация Трампа пока не подтвердила, какое именно оружие изымается из поставок и каковы масштабы изъятия. В то же время некоторые источники сообщают, что речь идет об артиллерийских снарядах и перехватчиках для систем ПВО.

"Мощь Вооруженных сил США остается неоспоримой – просто спросите Иран", – сказала Келли, имея в виду удары США по трем иранским ядерным объектам в прошлом месяце.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил в отдельном заявлении в ответ на этот шаг, что Пентагон продолжает предоставлять Трампу надежные варианты продолжения военной помощи Украине. При этом в ведомстве в очередной раз отметили, что президент США намерен положить конец этой трагической войне. В то же время министерство намерено "тщательно изучать и адаптировать свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам администрации".

Напомним, президенту США Дональду Трампу снова задали вопрос об отправке ракет к системам ПВО Patriot Украине. Он не исключил, что может это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пообщался с украинской журналисткой и передал привет ее мужу-военному. Он также пообещал рассмотреть возможность продажи Украине дополнительных противоракетных систем Patriot.

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