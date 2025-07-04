"Мы работаем с ними": Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон якобы продолжает предоставлять оружие Силам обороны Украины, правда, не уточнив, какое именно. При этом он подчеркнул: у Соединенных Штатов "должно быть достаточно оружия для себя".

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Приостановление поставок ракет для Украины республиканец прокомментировал в четверг, 3 июля. Его разговор с прессой транслировал телеканал Fox News.

Больше всего американский президент говорил о принятии в Конгрессе "большого и прекрасного законопроекта" (определяющего будущую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы). По Украине Трамп высказался коротко.

"Почему вы приостановили поставки оружия Украине?" – спросил репортер.

"Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. [Джо] Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие – и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя", – ответил президент США.

Фрагмент видео (на языке оригинала):

Напомним: поставки американского оружия остановились в ночь с 30 июня на 1 июля. По некоторым данным, помощь была прекращена и другим странам на время пересчета запасов на складах. В Белом доме не комментируют, возобновится ли процесс и когда это может произойти.

Решение об остановке помощи, по данным СМИ, застало врасплох не только Украину и Европу, но и конгрессменов, и даже чиновников Госдепа, Совет по нацбезопасности и некоторые другие ведомства.

Как писал OBOZ.UA:

– В Государственном департаменте США позже заявили, что Вашингтон не прекращал полностью, а приостановил поставки оружия (в частности ракет для противовоздушной обороны). Мол, это лишь "одно событие" и многое зависит от дипломатии.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет телефонный разговор с американским коллегой. Возможно, переговоры с Трампом состоятся уже в пятницу, 4 июля, или в ближайшие дни.

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