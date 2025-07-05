Конгрессмены США призвали Хегсета восстановить помощь Украине: кто подписал документ

Члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Хегсета разблокировать поставки военной помощи Украине. Около 20 политиков назвали решение главы Пентагона о заморозке поставок оружия "опасным".

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Обращение к главе американского оборонного ведомства подписали 17 конгрессменов. Об этом в социальной сети Х сообщил член Конгресса США Ричард Блументал.

По его словам, членов Конгресса требуют от министра обороны Хегсета отменить его опасное решение о заморозке поставок боеприпасов и оружия в Украину.

"Это как раз неподходящий момент для сокращения нашей помощи. Мы должны встретить жестокое нападение Путина оружием, которое необходимо Украине для самообороны", – заявил конгрессмен.

Обращение к Хегсету подписали 17 членов Конгресса США. В обращении к главе Пентагоне политики требуют, чтобы в Украину возобновили поставки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, 155 мм артиллерийских боеприпасов и авиационных ракет.

О том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, накануне сообщил ряд западных изданий, впоследствии эти сообщения подтвердили в Белом доме, сославшись на "интересы Америки". Речь идет о Patriot, Hellfire и ряде других ракет и боеприпасов, которые важны прежде всего для защиты от российских атак и которые не могут заменить европейские партнеры.

При этом Киев не получал официального подтверждения о замораживании поставок боеприпасов от США – несмотря на то, что, по данным СМИ, заблокирована даже та помощь, которая уже находится в регионе.

Впоследствии в Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, а в Госдепе добавили, что приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины. Одновременно там сослались на то, что для США "главным звеном является дипломатия" – которой, судя по всему, очень вредит способность украинской ПВО защищать украинцев от разрушительных атак РФ.

Уже после этих заявлений сам Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине – и поговорил по телефону с Зеленским. Этот разговор, считают в Reuters, может возобновить поставки ракет для Patriot.

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