В Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине

Министерство обороны США продолжает предоставлять президенту Дональду Трампу различные варианты военной помощи Украине после сообщений об остановке поставок некоторых обещанных боеприпасов. И это не должно повлиять на обороноспособность Соединенных Штатов.

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Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Его цитирует издание Axios.

"Пентагон продолжает предоставлять президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине", – добавил Колби.

Он также отметил, что Министерство обороны постоянно тщательно изучает и адаптирует свой подход к оказанию военной помощи Украине, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Белого дома.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине. Впрочем, он понимает стремление администрации США заниматься прежде всего собственными интересами.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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