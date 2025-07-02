Patriot, Hellfire и не только: в NBC раскрыли, поставки каких боеприпасов в Украину приостановил Пентагон

Пентагон под предлогом беспокойства сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди них ракеты для систем Patriot, с помощью которых украинская ПВО сбивает российскую баллистику.

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Также приостановлены поставки ряда других ракет и боеприпасов. Каких именно, рассказали со ссылкой на источники в NBC.

Два представителя Пентагона, еще два собеседника из Конгресса США и "два источника, знакомые с решением" сообщили журналистам о приказе министра обороны США Пита Хегсета о приостановке отправки партии ракет и боеприпасов, выделенных администрацией президента Джо Байдена, в Украину. Приказ аргументирован "беспокойством относительно запасов американской армии".

"Хегсет отдал приказ о приостановке через несколько недель после того, как опубликовал служебную записку, в которой приказал пересмотреть американские арсеналы боеприпасов, которые исчерпались после лет отправки Соединенными Штатами оружия Украине для защиты от вторжения России, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке, во время которых Соединенные Штаты боролись с хуситами в Йемене и защищали Израиль и союзников от Ирана, сообщили четверо чиновников", – указано в сообщении NBC.

Поставки боеприпасов и вооружений могут быть приостановлены до завершения оценки, утверждают четыре источника телеканала из Пентагона и Конгресса. Если же после этого в ведомстве Хегсета решат, что "боеприпасов не хватает или они нужны в других частях мира" – блокировка поставок может быть продолжена.

"Среди задержанного оружия – десятки перехватчиков Patriot, способных перехватывать российские ракеты, тысячи 155-мм гаубиц-фугасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем, известных как GMLRS, десятки ракет Stinger класса "земля-воздух", ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов, сообщили два представителя оборонного ведомства, два представителя Конгресса и два источника, знакомые с решением", – отмечает NBC.

В пресс-службе Белого дома приостановку помощи Украине на фоне существенного усиления российских обстрелов подтвердили, сославшись на "интересы Америки".

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после изучения Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна предоставляет другим странам мира. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной — просто спросите у Ирана", – говорится в заявлении пресс-службы.

В Пентагоне же запрос NBC оставили без ответа.

При этом источники NBC отмечают, что часть оружия, выделенного еще администрацией Байдена, Пентагон заблокировал, когда оно уже направлялось в Украину.

Как отметил украинский журналист Роман Шрайк, приостановленная помощь является основой военной помощи США Украине, ведь часть заблокированных для передачи Украине боеприпасов Европа компенсировать не сможет. Так, ракеты Patriot PAC-3 являются единственным эффективным средством противодействия российской баллистике. Важными для украинской ПВО остаются и американские AIM-7 Sparrow. А GMLRS на фоне прекращения поставок ракет ATACMS, по словам журналиста, были единственными ракетами для систем HIMARS.

Напомним, ранее о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину сообщило издание Politico.

Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку, сославшись на "интересы Америки прежде всего".

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