Зеленский пообщался с Трампом: все подробности разговора президентов

Президент Владимир Зеленский впятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Информацию о разговоре лидеров OBOZ.UA подтвердили в Офисе президента.

"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро", – сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в официальном Telegram-канале.

В то же время аналитик CNN и Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут.

По его словам, политики обсудили эскалацию российских обстрелов и поставки Украине средств ПВО.

Кроме того, Трамп поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как писал OBOZ.UA, накануне Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Звонок длился почти час. Во время беседы глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну". Американский лидер также заявил, что 4 июля позвонит Зеленскому.

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