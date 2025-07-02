США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину – Politico

Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Видео дня

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники, которые знакомы с этим вопросом. Как известно, еще в начале июня было принято решение о временном приостановлении части военной помощи, обещанной администрацией экс-президента Джо Байдена, однако оно начинает действовать только сейчас.

После заявления заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что решение "было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после обзора Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна предоставляет другим странам мира. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной – просто спросите Иран".

Как сообщает CBS News, в отдельном заявлении Элбридж Колби заявил, что"Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, что соответствует его цели положить конец этой трагической войне. В то же время Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации".

Среди вооружения, поставки которого временно прекращаются, есть ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы Hellfire и другие ракеты, которые Украина применяет с истребителей F-16 и беспилотников. Такое сокращение, без сомнения, будет иметь ощутимые последствия на передовой, ведь украинские военные продолжают отражать новые атаки российской армии. Решение Пентагона приостановить часть поставок вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе США, поскольку это может сделать страну более уязвимой к будущим российским авиаударам.

"Системы противовоздушной обороны американского производства, включая платформу Patriot, являются центральным элементом обороны Украины... Они работают. Они спасают жизни ежедневно. Если эти сообщения правдивы, то господин Колби ... принимает меры, которые непременно приведут к неизбежной гибели многих украинских военных и гражданских лиц", – отметила представительница Палаты представителей и сопредседатель Украинской фракции в Конгрессе Марси Каптур.

Эти боеприпасы сочетают в себе компоненты противовоздушной обороны и высокоточного оружия, которые поступали в Украину в течение более двух лет. Они охватывают два основных источника поддержки со стороны США, оба реализованы при администрации Байдена. Часть вооружения поступала из сокращения существующих запасов. Другая часть финансировалась через Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой США заказывали вооружение для Украины у американских оборонных компаний.

Средства в рамках этой инициативы должны были предоставить до завершения срока действия администрации Байдена, а поставки происходили по мере готовности систем. Исчерпание имеющихся арсеналов продолжалось и при администрации Трампа, которая направила последние 61 миллиард долларов на восстановление американских запасов и оказание помощи Израилю и другим партнерам.

Администрация Трампа не обращалась в Конгресс за новым финансированием для Украины, хотя, по словам ее представителей, средств, оставленных предыдущим правительством, должно хватить еще на несколько месяцев. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что с февраля Пентагон начал распределять боеприпасы по степени критичности из-за опасений чрезмерного использования систем ПВО, в частности во время операций в Йемене.

По информации источника, Пентагон еще раньше подготовил служебную записку для министра обороны Пита Хегсета с предложением приостановить поставки некоторых из самых дефицитных боеприпасов из резервов США для Украины. Однако это решение долгое время оставалось без рассмотрения из-за кадровых перестановок в министерстве. В планах было перенаправить критически важные боеприпасы, в частности, артиллерийские и танковые снаряды, а также средства противовоздушной обороны обратно в Соединенные Штаты или для Израиля.

"Они неоднократно предлагали с марта приостановить поставки", – сообщил источник.

По словам эксперта по вопросам противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, такое решение подчеркивает уязвимость Вооруженных сил Украины.

"Противовоздушная оборона не выиграет войну для вас, но ее отсутствие быстро приведет к проигрышу", – сказал он.

В марте заместитель генерального директора военно-аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований Малкольм Чалмерс в интервью CBS News отметил, что примерно 20% военной техники, которую использует Украина, поступает из США, 25% – из Европы и других стран, а большую часть, около 55%, производят непосредственно в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!