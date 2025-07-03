Приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины – Госдеп

Соединенные Штаты Америки не останавливали поставки оружия, в частности ракет для противовоздушной обороны Украины. Это лишь "одно событие". И многое зависит от дипломатии.

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Такое заявление сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Она также подчеркнула, что приоритетом президента Трампа остается завершение войны между Украиной и Россией, достижение прочного урегулирования, путем переговоров, начиная с немедленного прекращения огня.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий по ситуации с Украиной и поставками оружия", – сказала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, президент США также "подтвердил свою неизменную приверженность" обязательствам по поставкам ракет для Patriot.

Тэмми Брюс уточнила, что речь не идет о прекращении помощи Украине.

"Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше", – резюмировала она.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении упомянул, что сейчас "на рабочих уровнях" между Украиной и США выясняются все детали относительно поставки оборонной поддержки, включая компонент ПВО.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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