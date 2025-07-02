В Раде и Минобороны ответили, получили ли официальное подтверждение о заморозке поставок боеприпасов от США

Украина не получала официальных сообщений о том, что Соединенные Штаты Америки остановили или пересмотрели графики поставки согласованной военной помощи для Сил обороны. После соответствующего заявления представительницы Белого дома украинские дипломаты работают над тем, чтобы получить полную информацию.

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Как отметили в Министерстве обороны Украины, сейчас ведомство исходит из фактических данных и проверяет детали по каждому элементу в поставках. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны в среду, 2 июля.

Там уточнили, что запросили телефонный разговор с американскими коллегами для уточнения деталей.

"Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи – прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", – добавили в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировали в Верховной Раде, отметив, что также не получали официальных сообщений от Вашингтона об остановке поставок ракет к ПВО и других снарядов.

"Говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение пока преждевременно. Поскольку мы имеем только заявление спикера Белого дома. Поэтому я думаю, что наши дипломаты включатся в этот процесс и мы получим в ближайшее время полную информацию официальную о том, какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена", – сказал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в комментарии СМИ.

По словам парламентария, любые ограничения поставок вооружения являются негативными для Украины, однако украинская власть прорабатывала различные варианты. Поэтому Украина по состоянию на сейчас имеет "определенный запас мощностей".

Напомним, что представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что поставки некоторого оружия Украине были прекращены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасах.

Она подчеркнула, что решение было принято "с целью поставить интересы Америки на первое место" после обзора Пентагоном военной поддержки и помощи США другим странам по всему миру.

По данным издания NBC, Пентагон под предлогом беспокойства сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди задержанного оружия – десятки пракетов для Patriot, тысячи 155-мм гаубиц-фугасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет Stinger класса "земля-воздух", ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент США Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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