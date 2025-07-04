Кто из чиновников США одобрил решение остановить помощь Украине: СМИ выяснили интересные детали

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно заблокировала новый пакет военной помощи Украине, несмотря на то, что военные аналитики не видели в нем угрозу для обороноспособности США. Решение принял министр обороны Пит Хэгсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби.

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Этот шаг удивил Государственный департамент, Украину, европейских союзников и членов Конгресса, которые требовали объяснений от Пентагона. Об этом пишет NBC News.

На этой неделе Пентагон задержал поставки американского оружия Украине, объяснив это беспокойством относительно малого количества запасов боеприпасов. Но анализ, проведенный высокопоставленными военными офицерами, показал, что пакет помощи не угрожает собственным поставкам боеприпасов армии США.

По данным источников NBC News, решение об остановке принял лично министр обороны Пит Хэгсет – уже в третий раз с начала года. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней после вмешательства Конгресса.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби поддержал эти шаги. Он давно выступает за уменьшение американского участия в украинском конфликте в пользу переориентации усилий на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многочисленные источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что шаг по остановке поставок оружия удивил Государственный департамент, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.

Решение вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Представители обеих партий были возмущены тем, что их не предупредили заранее. Они также проверяют, не нарушает ли этот шаг законы, обязывающие предоставить Украине одобренную помощь.

Среди критиков этого решения были республиканцы и демократы, которые поддерживают помощь Украине в борьбе против России. Ведущий демократ Палаты представителей Адам Смит из Вашингтона заявил, что Пентагон манипулирует темой военной готовности, чтобы реализовать политическую линию, направленную на сворачивание помощи Украине.

"Мы не находимся на более низком уровне запасов, чем за 3,5 года конфликта в Украине", – заявил Смит, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей. Он добавил, что его сотрудники "видели цифры" и отметил, не вдаваясь в подробности, что нет никаких признаков дефицита, которые бы оправдывали приостановление помощи Украине.

В Белом доме заявили, что приостановление стало частью общего пересмотра помощи союзникам, который начался в прошлом месяце по инициативе Хэгсета. Он поручил Объединенному штабу оценить запасы всех боеприпасов. По информации трех чиновников, в некоторых категориях действительно наблюдается снижение уровня, но ни одна из них не достигла критического минимума.

Пересмотр начался после того, как Хэгсет опубликовал служебную записку, в которой приказал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, знакомых с этим вопросом, оценка обнаружила, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находились на более низких уровнях, но еще не превышали критических минимумов.

Следовательно, Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к сокращению объемов поставок США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что продолжается "обзор возможностей", чтобы убедиться, что США могут сбалансированно поддерживать союзников и сохранять собственную обороноспособность.

"Мы не можем предоставить оружие всем во всем мире", – сказал Парнелл. "Часть нашей задачи состоит в том, чтобы предоставить президенту основу, которую он может использовать для оценки количества боеприпасов, которые мы имеем там, куда мы их отправляем. И этот процесс осмотра происходит прямо сейчас и продолжается".

Тем временем Украина призвала США предоставить системы ПВО для защиты. На прошлой неделе Россия осуществила рекордную атаку – 60 ракет и 477 дронов было выпущено по территории Украины. Противовоздушная оборона сейчас является одним из приоритетов обороны.

Приостановленная партия включает десятки ракет Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты Hellfire, высокоточные ракетные системы GMLRS, гранатометы, ракеты класса "земля-воздух" Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AIM для истребителей F-16. Часть оружия уже была в Европе, готовая к отправке в Украину, но военные офицеры и чиновники, которые руководили грузом, внезапно получили приказ об остановке доставки.

Поставка оружия была одобрена во времена администрации Джо Байдена, сообщили трое американских чиновников. Часть оружия была изъята из американских запасов, а Пентагон получил средства на их пополнение. Другие боеприпасы подпадают под программу, которая предоставляет средства на покупку нового оружия для Украины у американских оборонных компаний, сказали чиновники. Это оружие не берется из поставок США.

С тех пор, как США начали отправлять крупные партии оружия в Киев после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, американские чиновники и командиры выразили обеспокоенность состоянием американских запасов боеприпасов и другого оборудования.

В письме к президенту Трампу конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик призвал провести срочный брифинг от Белого дома и Минобороны США для пересмотра решения "приостановить срочную, жизненно важную военную помощь Украине". Он подчеркнул, что можно одновременно поддерживать и США, и Украину.

Зато бывший чиновник Пентагона Дэн Колдуэлл защитил действия Гегсета и Колби, заявив, что они "ставят в приоритет безопасность американских военных".

"Они предоставляют приоритет безопасности и готовности наших собственных военных, а не тому, чтобы угодить внешнеполитическому истеблишменту, который часто, кажется, отрицает реальные ограничения, с которыми сталкиваются военные Соединенных Штатов", – сказал Колдуэлл.

Однако многие считают действия Пентагона необоснованными. "Это ошибка новичка", – так охарактеризовал ситуацию сенатор Роджер Уикер после предыдущих подобных решений Хэгсета.

Республиканец от Техаса Майкл Маккол, активный сторонник помощи Украине, отметил, что крайне важно показать России, что Соединенные Штаты будут стоять за Украиной.

"Мы не можем позволить Путину сейчас победить. Президент Трамп также это знает, и именно поэтому он выступает за мир", – написал Маккол в социальных сетях. "Сейчас самое время показать Путину, что мы серьезно настроены. И это начинается с обеспечения того, чтобы Украина имела оружие, разрешенное Конгрессом, чтобы давить на Путина за стол переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Госдепе заявили, что США "не прекращали полностью, а приостановили" поставки оружия Киеву, в частности ракет для противовоздушной обороны. Там высказались, мол, это лишь "одно событие" и многое зависит от дипломатии.

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