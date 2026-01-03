'Большая перезагрузка': Зеленский объяснил логику изменений в правительстве и силовом блоке. Видео

Перестановки в украинском Кабинете министров и силовом блоке являются частью программы "Большая перезагрузка". Увольнения и новые назначения еще не закончились.

Об этом в комментарии СМИ в субботу, 3 января, заявил президент Владимир Зеленский. "Мы находимся в программе "Большая перезагрузка", о которой я когда-то говорил. Мы начинали с Кабинета министров Украины – там еще не все перезагружено. Будут некоторые изменения по министерствам... Я достаточно долго ждал от парламентариев их предложений. Фракция будет обсуждать вместе с парламентариями, вместе с чиновниками кандидатуры, которые я предлагаю", – рассказал глава государства.

Перестановки в Минобороны и других структурах безопасности

Президент анонсировал изменения в оборонном ведомстве Украины. Они начнутся, как только депутаты Верховной рады проведут голосование и новый глава МОУ Михаил Федоров приступит к своим должностным обязанностям.

"Что касается всей части безопасности, что касается всей правоохранительной системы. Как это я и говорил, мы будем – я лично буду – заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, кто-то... Есть разные причины. С большим уважением, мы все в одной команде, я думаю, все будут оставаться на разных позициях, но, безусловно, будут и замены... Концепция ротаций будет происходить в январе", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что некоторые решения потребуют его подписи, некоторые – поддержки парламента, некоторые – законодательных изменений (в частности относительно Государственного бюро расследований).

После того, как произойдет перезагрузка оборонного сектора, изменения коснутся и Вооруженных сил Украины.

"Но чтобы до этого дойти, я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и все остальное работает", – подчеркнул президент.

Причина "Большой перезагрузки"

На ситуацию, по словам Зеленского, влияет две вещи, потому что у страны есть два пути.

"Я абсолютно серьезно говорю об этом нашим партнерам. И второй путь зависит исключительно от наших партнеров (а не только от России).

Есть первый путь, не такой болезненный – мирный, дипломатический путь. И он №1 для меня лично. Мы хотим закончить войну. Дипломатию сегодня вы видите, мы это делаем, я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия может все это заблокировать. Если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь – защищаться. И в вот этот момент нужны будут свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур. На всякий случай", – объяснил глава государства.

