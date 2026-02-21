Ситуация в энергосистеме может измениться: в "Укрэнерго" обнародовали графики отключений света на 22 февраля
В Украине графики отключения электроэнергии будут применяться и в воскресенье, 22 февраля. Под ограничения попадут как бытовые, так и промышленные потребители в большинстве регионов страны в течение всех суток.
Об этом накануне, 21 декабря, предупредила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему", – проинформировала пресс-служба в своем Telegram-канале.
Энергетики призвали жителей страны потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться.
Отметим, что графики могут корректироваться в соответствии с ситуацией, особенно в случае новых вражеских обстрелов критический инфраструктуры.
Когда не будет света в Полтавской области
Когда не будет света в Запорожской области
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Правительство Украины поручило областным военным администрациям разработать и подать региональные "планы энергетической устойчивости" с четкими шагами их реализации. Каждая ОВА в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону должна разработать их самостоятельно, но в контакте с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами.
– В Госинспекции энергонадзора 20 февраля сообщали, что ряд облэнерго ждут новые проверки из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения света. Вопросы возникли к Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской областям.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!