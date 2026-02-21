Ситуация в энергосистеме может измениться: в "Укрэнерго" обнародовали графики отключений света на 22 февраля

В Украине графики отключения электроэнергии будут применяться и в воскресенье, 22 февраля. Под ограничения попадут как бытовые, так и промышленные потребители в большинстве регионов страны в течение всех суток.

Об этом накануне, 21 декабря, предупредила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему", – проинформировала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Энергетики призвали жителей страны потреблять электроэнергию экономно, когда она будет появляться.

Отметим, что графики могут корректироваться в соответствии с ситуацией, особенно в случае новых вражеских обстрелов критический инфраструктуры.

Когда не будет света в Полтавской области

Когда не будет света в Запорожской области

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

– Правительство Украины поручило областным военным администрациям разработать и подать региональные "планы энергетической устойчивости" с четкими шагами их реализации. Каждая ОВА в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону должна разработать их самостоятельно, но в контакте с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами.

– В Госинспекции энергонадзора 20 февраля сообщали, что ряд облэнерго ждут новые проверки из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения света. Вопросы возникли к Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской областям.

