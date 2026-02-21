Как обжаловать решение ВВК: куда обращаться

Иногда ошибочное решение военно-врачебной комиссии может стоить военнообязанному права на отсрочку, освобождение от службы или возможности продолжить лечение. Но решение ВВК — важное, но не абсолютное, поскольку ВВК также могут ошибаться.

Поэтому такие решения вполне можно обжаловать подачей заявления в высшую или Центральную военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин.

Как обжаловать заключение ВВК

Как отмечает юрист, в законе нет четкого образца заявления на обжалование решения ВВК, поэтому его можно составлять в произвольной форме. Вместе с тем на официальном сайте Минобороны есть образец жалобы на постановление ВВК. Его текст адаптирован для военнослужащих после ранения, однако его можно попробовать переделать под себя.

Как должно выглядеть заявление:

"шапка" заявления , где должен быть указан адресат и заявитель (ФИО заявителя полностью, без сокращений, дата рождения, адрес проживания или регистрации, номер телефона и по желанию e-mail);

, где должен быть (ФИО заявителя полностью, без сокращений, дата рождения, адрес проживания или регистрации, номер телефона и по желанию e-mail); название документа (заявление или жалоба);

(заявление или жалоба); вступительный абзац с указанием ФИО заявителя, дату рождения, военный статус, место прохождения ВВК, дату осмотра и номер решения, заключения или справки, который получили на руки, категорию годности или непригодности и указание на то, что с решением не согласны;

с указанием ФИО заявителя, дату рождения, военный статус, место прохождения ВВК, дату осмотра и номер решения, заключения или справки, который получили на руки, категорию годности или непригодности и указание на то, что с решением не согласны; суть несогласия ;

; аргументация (что именно произошло или не произошло, почему это проблема и чем это подтверждается);

(что именно произошло или не произошло, почему это проблема и чем это подтверждается); просительная часть (отменить или пересмотреть предыдущее постановление, назначить и провести повторный осмотр, изменить категорию пригодности, отменить ранее определенную пригодность);

(отменить или пересмотреть предыдущее постановление, назначить и провести повторный осмотр, изменить категорию пригодности, отменить ранее определенную пригодность); приложения или перечень всех необходимых документов.

Когда ВВК может отказать

Юрист подчеркивает: даже мелкие ошибки или процессуальные неточности в подобном заявлении ВВК комиссия может использовать как аргумент для отказа. Среди них могут быть:

Заявление без точного адреса и полного названия ВВК (заявление может не попасть к адресату или попасть с опозданием, когда сроки для обжалования уже нарушены);

Отсутствуют полные данные заявителя, нет привязки к личному делу (комиссия не имеет возможности идентифицировать личность и понять, кого и как вызвать на повторный осмотр);

Постановление ВВК, которое обжалуют, не указано, не добавлено или определено некорректно;

Противоречия между текстом и приложениями.

"Для заявления на обжалование решения ВВК такой подход не работает: шаблон нужно внимательно адаптировать под свою ситуацию. Одна-две мелкие неточности способны все испортить", — отмечает Колошкин.

Самостоятельным заявлением можно ограничиться лишь в части случаев, резюмирует юрист. Например, когда военнообязанный имеет относительно простой диагноз, который легко подтвердить документами, когда есть фактические процедурные нарушения во время ВВК или это первое обжалование решения местной ВВК.

