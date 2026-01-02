Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, – Зеленский

Нынешний глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны.

Об этом в вечернем обращении в конце 1409-го дня войны – в пятницу, 2 января, – объявил президент Владимир Зеленский. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову", – проинформировал глава государства.

"Михаил глубоко занимается вопросами по "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут", – добавил президент.

Как отметил он, "все держится на стойкости украинцев". У этой стойкости должны быть необходимое оружие, необходимая энергия, необходимые финансы, необходимая политика и поддержка институтов.

