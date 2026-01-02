Олег Иващенко стал новым главой ГУР: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский 2 января провел совещание с руководителем Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко. Генерал-лейтенант получит новую должность – он возглавит Главное управление разведки Министерства обороны вместо Кирилла Буданова, после того как последний согласился стать главой Офиса президента.

О кадровых перестановках Зеленский сообщил на своем Telegram-канале. Пост был опубликован в 17:05; на тот момент официального указа о назначении еще не было.

"С сегодняшнего дня (от 2 января. – Ред.) Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", – проинформировал президент.

Что касается совещания, то Иващенко как руководитель СВР проинформировал об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах.

"Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", – отметил Зеленский.

Также Украина нацелена на уменьшение российского военного производства. "Чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны", – объяснил глава государства.

Кто заменит Буданова?

Иващенко стал во главе Службы внешней разведки Украины 26 марта 2024 года. Он награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени.

Служил в Вооруженных силах Украины на должностях как в Украине, так и за рубежом; является участником боевых действий и кандидатом военных наук. Образование получил в:

Киевском высшем общевойсковом командном училище;

Национальной академии обороны Украины;

Национальном университете обороны Украины;

Киево-Могилянской Бизнес-Школе;

Университете экономики и права.

До того, как возглавить СВР, он почти 10 лет был первым заместителем начальника ГУР – помощником Главнокомандующего ВСУ по разведке.

