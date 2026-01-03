Буданов имеет тесные связи с США, что важно для переговоров – СМИ

Главой своего Офиса президента Владимир Зеленский избрал высокопоставленного известного генерала – руководителя ГУР МО (теперь уже бывшего) Кирилла Буданова. Это нетипичное решение глава государства якобы принял на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами.

На кадровые перестановки в Киеве обратило внимание американское издание The New York Times. По его информации, президент якобы выбрал Буданова для замены Андрея Ермака после очередного раунда переговоров с администрацией Дональда Трампа в штате Флорида в прошлом месяце.

Новая роль Кирилла Буданова может поспособствовать налаживанию контактов с Вашингтоном

Увольнение Ермака, который руководил ОП и был главным переговорщиком Киева, "открыло путь для политической перестройки, которую долго откладывала война".

"Но это также оставило господина Зеленского без его главного посредника в деликатный момент переговоров с США о прекращении войны с Российской Федерацией", – отметили журналисты.

Назначение 39-летнего Буданова переводит одного из самых известных генералов Украины на политическую роль. Это также может "пошатнуть руководство украинской разведки".

Однако в NYT объяснили, почему президент мог выбрать именно такую кандидатуру.

"Господин Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, что может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа. Он прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, а после того, как получил ранение во время боевых действий на востоке Украины, проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде – редком месте для украинского солдата", – говорится в статье.

Показательно и то, что (по словам "украинского чиновника, знакомого с ситуацией"), Зеленский определился с новым главой ОП после очередного диалога между Киевом и Вашингтоном:

"Зеленский понимал, что ему понадобится достопочтенный помощник, которого уважают в Вашингтоне и европейских столицах и который сможет помочь управлять этим процессом, сказал чиновник".

Кроме этого, генерал-лейтенант, будучи начальником Главного управления разведки и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, поддерживал контакты с российской стороной в рамках своего мандата на переговоры об обменах. Это уникальный случай среди высшего руководства Украины.

"Буданова рассматривают как потенциального соперника Зеленского, поскольку США и Россия призывают к выборам в Украине. Переход Буданова на президентскую должность свидетельствует о том, что он не будет конкурировать с Зеленским на президентских выборах, говорят политические аналитики", – добавили в NYT.

– 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис президента.

– Буданов согласился и назвал это "еще одним рубежом ответственности перед страной". Начальником ГУР МО он был с 5 августа 2020 года.

