Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам: кто занял кресло Магомедова
Президент Украины Владимир Зеленскийна пороге 2026 года вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Уволенного с этой должности Руслана Магомедова заменит Алексей Семенюк.
Об этом говорится в указе главы государства №1019/2025. Документ опубликован на сайте президента Украины.
"Назначить Семенюка Алексея Владимировича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – сказано в документе за подписью президента.
Что известно об Алексее Семенюке
О Семенюке мало что известно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил, как кандидат на должность председателя комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью.
Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.
Отметим, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является ключевым регулятором финансового сектора, который отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов. С 2021 года комиссию возглавлял Руслан Магомедов.
Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР. Согласно тексту указа, он уволен без объяснений причин такого решения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!