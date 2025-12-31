Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам: кто занял кресло Магомедова

Президент Украины Владимир Зеленскийна пороге 2026 года вечером 31 декабря назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Уволенного с этой должности Руслана Магомедова заменит Алексей Семенюк.

Об этом говорится в указе главы государства №1019/2025. Документ опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – сказано в документе за подписью президента.

Что известно об Алексее Семенюке

О Семенюке мало что известно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил, как кандидат на должность председателя комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью.

Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.

Отметим, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является ключевым регулятором финансового сектора, который отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов. С 2021 года комиссию возглавлял Руслан Магомедов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Магомедова с должности главы НКЦБФР. Согласно тексту указа, он уволен без объяснений причин такого решения.

