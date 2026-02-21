Правительство рф давно хотело обложить полным НДС все импортные товары, однако реализация такого плана была расписана аж до 2030 года.

Но "голод не тетка": из-за падения продаж в автопроме в 2026 году на сцену вышел чемезовский Минпромторг, который возжелал ускорить новую налоговую инициативу и начать облагать весь импорт полным НДС уже с 2027 года.

Ожидается, что под эту инициативу попадут китайские машины, в т.ч. грузовики, которые конкурируют на российском рынке с КАМАЗом, принадлежащим к орбите влияния Чемезовского Ростеха.

Импорт из КНР в РФ и так в 2025 году снизился на 10%, а тут еще товарищу Си прилетит "привет" от Чемезовской братвы.

Посмотрим, выдержат ли российско-китайские отношения очередной краш-тест от российских чиновников.