Рассматривая намерение Путина до 1 апреля заблокировать в России Телеграм, то есть вынудить электорат незадолго до "парламентских выборов" начать пользоваться платным VPN, чтобы этот Телеграм не потерять, аналитики отмечают, что такой шаг может российских "избирателей" раздразнить и разозлить, а заодно приведёт к блокировке и многочисленных пропутинских Телеграм-каналов, что снова-таки обещает власти электоральные потери.

Выясняя же, зачем Путин это всё же таки делает, Максим Кац, к примеру, пришёл к выводу, что причиной может быть лишь то, что для власти ещё важнее недополученных голосов за "Единую Россию" (дорисуют "электронным голосованием"), а это, например, мобилизация, причем не такая уж и "частичная", которой слишком свободный Телеграм в определённой степени может помешать, - в то время как VPN приобретут не все.

Ну, лично я не особо понимаю, чем не ограниченный цензурой интернет так уж помешает мобилизации, а потому констатирую иное: призрак российской мобилизации уже гуляет - и собственно в России, и в Европе, и даже в Израиле.

Его, призрак, видят и слышат, размышляя лишь над тем, что может быть целью - Украина или страны Балтии.

Интересно, что думают по этому поводу польские фермеры, ведь и Украина, и балтийские страны от них не очень далеко…