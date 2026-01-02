'Имеет специальный опыт': Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента и дал ему первые поручения

Президент Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Украинский лидер подчеркнул, что он имеет опыт в этом направлении и сможет достичь значительных результатов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 2 января. Он отметил, что сейчас нашей стране нужно больше внимания уделить вопросам безопасности, развитию Сил обороны и безопасности, а также дипломатическому направлению переговоров.

"Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины", – говорится в сообщении.

ОП сосредоточится на безопасности и стратегическом обновлении

Зеленский подчеркнул, что Офис президента будет сосредоточиваться прежде всего на выполнении ключевых задач государства, а руководитель ГУР обладает необходимым опытом в соответствующих направлениях и достаточным потенциалом для достижения результатов.

"Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", – резюмировал президент.

Что предшествовало

В конце декабря Владимир Зеленский заявил, что уже определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Он также заговорил об изменениях в областных администрациях, уточнив, что соответствующие кадровые решения планируются в начале года.

"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет немного позже. Относительно руководителей областных администраций – да, изменения будут сразу в начале года".