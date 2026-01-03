Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти областях Украины: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену ряда руководителей областных госадминистраций. Замены коснутся Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в субботу, 3 января. Президент отметил, что кадровые изменения в руководстве продолжаются.

"Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", — заверил он.

Кадровые перестановки в правительстве – главная информация

Напомним, в конце ноября 2025 года Владимир Зеленский уволил экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. В январе 2026 года его преемником стал глава ГУР Кирилл Буданов.

До этого президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны. В

В то же время должность главы ГПСУ может потерять Сергей Дейнеко, что тоже анонсировал Зеленский, но его преемник до сих пор не найден.

Как сообщал OBOZ.UA, свою должность может также потерять глава СБУ Василий Малюк, что уже началось негативно восприниматься как среди командования ВСУ, так и среди парламентариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!