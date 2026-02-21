'Украина преградой для мира точно не будет': Зеленский озвучил ожидания от следующего раунда переговоров. Видео

Во время переговоров в Женеве (Швейцария) американская сторона "четко увидела", что встречи не приносят серьезных результатов из-за России. Украина будет продолжать работать над дипломатическим урегулированием и точно не будет преградой для мира.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в субботу, 21 февраля, записал традиционное видеообращение к народу. Ролик опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

Киев готовится к следующим раундам переговоров

Зеленский заверил, что команда представителей Украины ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд дипломатии мог принести результаты для нашей страны.

"Украина точно сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет. В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать не пустой – это возможно", – убежден он.

В субботу глава государства обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров.

Кроме этого, на следующую неделю (23 февраля – 1 марта) запланированы встречи президента с европейскими партнерами. "Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее. Поручил Рустему также больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше", – сообщил Зеленский.

21 февраля состоялся его телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Во многом у нас общие взгляды на дипломатический процесс, на ситуацию в Европе. Спасибо, Марк", – передал президент слова благодарности.

В Украине обезвредили наемников РФ, которые готовили покушения

Глава государства отметил работу Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

"Удалось обезвредить российских наемников, которые готовили покушения на наших граждан. Довольно громкие имена, и то, что такие преступления удалось предупредить, – весомый результат", – подчеркнул Зеленский. Он уточнил, что целями противника были военные, разведчики и медийщики.

О ситуации ему доложил Александр Поклад. Президент указал на то, что наши специальные службы, правоохранители и разведка обезвреживают российскую преступную активность против украинцев, и это является "еще одним фронтом постоянной защиты безопасности Украины, защиты украинцев, постоянной защиты жизни наших людей".

"Важно, чтобы именно так, во взаимодействии, все наши украинские спецслужбы, правоохранители защищали украинских граждан и в дальнейшем", – подытожил Зеленский.

Против РФ введены новые санкции

Президент рассказал, что наша страна приняла новые экономические ограничения. Санкции направлены на 225 капитанов судов, которые занимаются перевозкой российской нефти.

"Мы последовательно будем внедрять санкции – и делать их глобальными – против всех тех, кто помогает России зарабатывать деньги на войну.

Многие в мире нас поддерживают. И часто именно украинские предложения – в основе санкций партнеров. Мы очень рассчитываем, в частности, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну – для реального ограничения возможности России воевать", – выразил Зеленский свои надежды.

Речь идет, среди прочего, о "бане" морских сервисов для кораблей, которые использует государство-агрессор. Европе следовало бы "к этому прийти".

"И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать", – подытожил президент Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– 20 февраля Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд мирных переговоров должен состояться в течение 10 дней. Вероятно, он снова пройдет в Женеве.

– В The Wall Street Journal отметили, что переговоры об окончании российско-украинской войны превратились в "театр для Дональда Трампа". Каждую встречу участники характеризуют как "прорывную" и "конструктивную", но реального прогресса в приближении мира нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!