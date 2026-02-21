Війна є шлях обману, сказав ще Сунь Дзи два з половиною тисячоліття тому.

На дванадцяту річницю війни, четверту річницю повномасштабного вторгнення вже опубліковано і буде ще опубліковано чимало інформації про події тих днів, правдивої чи неправдивої, сенсаційно нової чи вже багато разів оприлюдненої. Багато правди з домішками неправди. Багато неправди, вкритої тонким шаром правди. Багато правди з тонкими інтерпретаціями, як варто її розуміти.

Будь ласка, пам'ятайте:

Росія проводить інфооперації з метою примусити Україну розколотися й капітулювати, а для того треба, щоб всі посварилися.

Україна проводить інфооперації з метою пробудити європейських партнерів, над якими нависає війна, а для того треба показати, яких помилок наробила Україна.

США проводять інфооперації з метою схилити очільників України до швидкої згоди на щось, що можна показати як успішну миротворчість, а для того треба показати, яка Україна слабка. Водночас показати дулю європейцям.

Європейські країни проводять інфооперації з метою повернути США на їхнє місце гаранта європейської безпеки.

Тим часом в Україні триває (абсолютно передчасно й безпідставно) передвиборча кампанія.

Тим часом в США незабаром розпочнеться дуже важлива передвиборча кампанія.

Тим часом в ключових європейських країнах триває крихка політична нестабільність.

Ці внутрішньополітичні процеси впливають на зовнішню політику, і навпаки. Всі намагаються використати війну й зовнішню політику для вирішення внутрішніх проблем.

Все, що ви побачите, буде спецоперацією всередині спецоперації, загорнутою у красиву обгортку, яка сама по собі є іншою спецоперацією.

Читайте все. Залишайтеся емоційно незворушними. Бо ця інформація спонукає вас не до дій, а до переживання сильних емоцій. А це не дасть вам жодної користі.

Спитайте себе, що корисного для себе, для близьких, для дальніх, для перемоги ви можете зробити. І зробіть. Не переймайтеся з приводу того, на що ви не можете вплинути.

Бо мета авторів операцій полягає саме в тому, щоб ви переймалися з приводу того, на що ви не можете вплинути. Цей розрив породжує нервовий зрив і депресію.

Кожен і кожна з нас має щось, на що може вплинути. Це коло нашого впливу і нашої відповідальності можна і треба розширити, іноді значно, іноді до меж всієї країни і навіть більше. Але за нього не ступайте ні на крок. Залишайтеся там, де ви можете щось змінити. А ви можете. Все решта – гойдалки, на яких хай гойдаються наші вороги. А не ми.