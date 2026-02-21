Тариф на электроэнергию с 1 марта: сколько будет стоить кВт*ч

Стоимость электроэнергии в Украине с 1 марта не изменится. Население будет платить за каждый кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в феврале). Повышение тарифов по состоянию на сейчас не рассматривается.

Видео дня

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-миринстерка Юлия Свириденко.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*час. Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно этому постановлению, тариф не изменится до 30 апреля 2026-го. Однако, вероятно, сроки действия постановления продлят.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в 2026 году. Так, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, пока не известно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Как ранее писал OBOZ.UA, по прогнозу Национального банка, инфляция составит 7,5% в конце 2026 года, а в дальнейшем будет находиться близко кцели 5% и достигнет ее в 2028 году. Экономика в этом году вырастет на 1,8%, а в последующие годы восстановление ускорится до 3-4% в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!