Зеленский анонсировал обновление Государственного бюро расследований

2 января президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке обновления Государственного бюро расследований. Ожидается, что соответствующий президентский законопроект будет готов уже в этом месяце.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства. Как отметил президент, процесс должен состояться в сжатые сроки.

Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и их оперативного направления на рассмотрение Верховной Рады Украины.

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", – сообщил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Украинский лидер подчеркнул, что он имеет опыт в этом направлении и сможет достичь значительных результатов.

Также глава государства заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Он отметил, что сейчас идет подготовка к визиту советников по вопросам безопасности в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!