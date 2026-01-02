Буданов стал руководителем Офиса президента: чем он вошел в историю как руководитель ГУР и почему у россиян истерика

2 января Кирилл Буданов стал руководителем Офиса президента Украины. Новый глава органа уже получил первые поручения от президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что Офис президента будет сосредотачиваться прежде всего на выполнении ключевых задач государства, а руководитель ГУР обладает необходимым опытом в соответствующих направлениях и достаточным потенциалом для достижения результатов.

Чем запомнился Кирилл Буданов на посту главы ГУР

С началом российской агрессии в 2014 году Кирилл Буданов участвовал в специальных операциях Главного управления разведки. Часть этих операций проходила на территории временно оккупированного Крыма. За время боевых действий получил 3 ранения.

В 2016 году он был участником спецоперации в Крыму, во время которой украинская группа выполнила боевую задачу и без потерь покинула полуостров после короткого боя с российскими силовиками.

Карьера в разведке

5 августа 2020 года указом президента его назначили начальником ГУР МО. В 2022 году он возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины, а также стал руководителем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Деятельность во время полномасштабной войны

После февраля 2022 года подразделения ГУР под руководством Буданова участвовали в срыве планов быстрого захвата украинской столицы, в частности в боях за Гостомельский аэропорт.

Весной 2022 года он спланировал воздушную операцию по поддержке защитников "Азовстали". В рамках операции вертолеты доставляли боеприпасы, лекарства и эвакуировали тяжелораненых бойцов.

В 2022 году спецподразделения ГУР также участвовали в боях за Бучу, Ирпень, другие населенные пункты Киевской области и в обороне Северодонецка. По отдельным данным, Буданов лично участвовал в операции по освобождению села Русская Лозовая на Харьковщине.

Как руководитель штаба по вопросам пленных, Буданов координировал обмены. В сентябре 2022 года был привлечен к крупнейшему в то время обмену, когда в Украину вернулись 215 военных, среди которых были командиры и бойцы "Азова".

Также он причастен к планированию деоккупации острова Змеиный и спецоперации по освобождению так называемых "вышек Бойко".

В 2023 году подразделения ГУР провели рейды на территории оккупированного Крыма, в частности в районе мыса Тарханкут.

Именно по инициативе Буданова для ГУР были созданы морские беспилотники Magura V5. В 2023-2024 годах с их помощью украинская разведка нанесла ряд ударов по кораблям Черноморского флота России у берегов Крыма.

Назначение Буданова вызвало истерику россиян

Назначение руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины вызвало резкие заявления россиян.

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев ограничился тем, что назвал Буданова "террористом". Журналисту и блогеру Армену Гаспаряну тоже не хватило фантазии придумать другую характеристику.

Из стада пропагандистов решил не выделяться и блогер Александр Талипов. Он начал мечтать об "Орешнике" на Банковую.

"Какие переговоры могут быть с террористами? "Орешник" на Банковую и капитуляция", – написал тот в соцсетях.

В комментарии российским СМИ Дмитрий Медведев в очередной раз резко высказался о президенте Зеленском и новом руководителе ОП. Первого он назвал "кровавым клоуном", а в отношении Буданова, как и пропагандисты, тоже не отличился оригинальностью.

"Кровавый клоун, потерявший легитимность, избрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор. Жаль, что есть только одна вакансия. А так другую надо было бы предложить великому полководцу Залужному. И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента", – заявил Медведев.

Что предшествовало

В конце декабря Владимир Зеленский заявил, что уже определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Он также заговорил об изменениях в областных администрациях, уточнив, что соответствующие кадровые решения планируются в начале года.

2 января глава государства сообщил, что предложил Буданову возглавить Офис президента. По словам Зеленского, Офис президента будет сосредотачиваться прежде всего на выполнении ключевых задач государства, и в то же время руководитель ГУР обладает необходимым опытом в соответствующих направлениях и достаточным потенциалом для достижения результатов.

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, объявив о перезагрузке своей администрации.

Этому предшествовали обыски антикоррупционных органов у Ермака, которые проводили сотрудники НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 2 января провел совещание с руководителем Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко. Генерал-лейтенант получит новую должность – он возглавит Главное управление разведки Министерства обороны вместо Кирилла Буданова, после того как последний согласился стать главой Офиса президента.

