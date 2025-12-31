Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Соответствующий указ он подписал в последний день 2025 года – в среду, 31 декабря.

Видео дня

Этот документ обнародован на сайте президента Украины. Согласно тексту указа, Магомедов уволен с должности председателя НКЦБФР без объяснений причин такого решения.

"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – говорится в документе.

Отметим, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является ключевым регулятором финансового сектора, который отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов. Руслан Магомедов возглавлял комиссию с 2021 года.

Что известно о Руслане Магомедове

Руслан Магомедов окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "финансы предприятий".

С 2006 года руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект Инвестментс", которая до 2011 года входила в инвестиционную группу "Русские фонды".

В 2010 году перешел на аналогичную должность в Astrum Capital бизнесмена Леонида Юрушева. Через год возглавил компанию. К 2016 году Astrum Capital практически прекратила свою деятельность на рынке ценных бумаг, потеряла часть лицензий и была продана владельцам финансовой компании "Укранет".

В 2016 году Магомедов претендовал на должность главы Национального депозитария, но проиграл конкурс литовцу Миндаугасу Бакасу.

30 апреля 2020 года Руслан Магомедов был назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

23 февраля 2021 года Владимир Зеленский назначил Магомедова на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За время его работы НКЦБФР функционировала в условиях полномасштабной войны, адаптируя регулирование рынка к чрезвычайным обстоятельствам и санкционной политики против России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП. Он также анонсировал кадровые изменения в областных администрациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!