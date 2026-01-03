Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

Президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Об этом стало известно по итогам их совместной встречи, во время которой стороны обсудили состояние энергетической отрасли и дальнейшие шаги для усиления ее стабильности.

Детали глава государства сообщил в своем Telegram-канале 3 января. Он поблагодарил Шмыгаля за его работу в Министерстве обороны.

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", – написал украинский лидер.

По словам Зеленского, принципиально важно, чтобы после каждой вражеской атаки разрушенные объекты восстанавливались максимально быстро, а развитие украинской энергетики оставалось стабильным и полностью соответствовало потребностям страны.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Украинский лидер отметил, что он имеет опыт в этом направлении и сможет достичь значительных результатов. Буданов согласился и назвал это "еще одним рубежом ответственности перед страной".

Как писал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что нынешний глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получит новую должность в правительстве в правительстве и станет руководителем Министерства обороны. Федоров на новой должности заменит Дениса Шмыгаля, действующего (по состоянию на 2 января) главы МОУ.

