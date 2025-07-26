Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном: в Белом доме заговорили о денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп остается открытым к сотрудничеству с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" Северной Кореи. Это произошло после того, как его администрация объявила о ряде мер по срыву незаконных схем получения доходов Пхеньяном.

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Об этом заявил чиновник Белого дома в комментарии Yonhap News. В конце недели администрация Трампа представила пакет мер против КНДР, включая предложение вознаграждения за информацию о семи северокорейских гражданах, причастных к схеме, которая, как считается, направлена на привлечение средств для ядерных и ракетных программ замкнутого режима.

"Президент Трамп в течение своего первого срока провел три исторических саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые стабилизировали Корейский полуостров и достигли первого в истории соглашения на уровне лидеров по денуклеаризации", – отметил чиновник.

Он добавил, что президент США "сохраняет эти цели и остается открытым к сотрудничеству с лидером Кимом для достижения полностью денуклеаризованной Северной Кореи".

Трамп пытается восстановить дипломатию с Ким Чен Ыном

Кроме того, чиновник отвечал на вопрос о том, такие действия против КНДР сигнализируют о том, что администрация Трампа оценивает дипломатию с Пхеньяном как сложную в настоящее время, и что она сосредоточится на санкциях и других мерах давления, чтобы вернуть Северную Корею к диалогу.

Однако Трамп попытался возобновить свою личную дипломатию с Ким Чен Ыном, что привело к трем личным встречам между ними – первой в Сингапуре в 2018 году, второй в Ханое в феврале 2019 года и третьей в межкорейской деревне Пханмунджом в июне 2019 года.

В прошлом месяце Трамп заявил, что он "решит конфликт" с Северной Кореей и он может захотеть начать диалог с Кимом.

Что предшествовало

США предприняли ряд шагов против КНДР. Администрация Трампа ввела санкции против северокорейской торговой фирмы, предупредив, что она "не будет стоять сложа руки", когда Пхеньян получает прибыль от того, что она назвала преступной деятельностью, для финансирования своих "дестабилизирующих" программ разработки вооружений. Эти действия включали схему отправки работников информационных технологий с Севера за границу, кражу криптовалюты, торговлю контрафактными товарами и контрабанду нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает введения против России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание.

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