Может быть хорошим перехватчиком реактивных "Шахедов": что известно о новой конфигурации самолетов L-39NG Skyfox

Легкие учебные и боевые самолеты L-39NG Skyfox можно будет адаптировать для борьбы с вражескими БпЛА. Для этого производитель – чешская оборонная компания Aero Vodochody – предложил использовать дополнительное оборудование и уже представил его на NATO Days 2026.

Видео дня

Украинский военный портал Defence Express сообщил, что это мероприятие состоялось на территории аэропорта им. Леоша Яначенко в городе Острава (Чехия). Новая конфигурация L-39NG Skyfox известна как Drone Hunter.

Она предусматривает установку подвески контейнера целеуказания Phoenix 10 от оборонной компании Sinab, а также двух блоков LAU-32 на семь 70-мм авиационных реактивных снарядов.

Заявляется, что Phoenix 10 можно подвешивать под любой реактивный самолет без дополнительного апгрейда. Что касается блоков LAU-32, то они, вероятно, могут использоваться и для пусков управляемых реактивных снарядов APKWS.

Теоретически такой самолет сможет выступать в качестве технологичного и относительно дешевого перехватчика российских "Шахедов", в частности реактивных.

Стоимость L-39NG Skyfox составляет менее 10 миллионов долларов, а продолжительность его полета может достигать 4,5 часов.

"То есть получается относительно дешевый "охотник" за вражескими БпЛА, который может уничтожать воздушные цели управляемыми реактивными снарядами, используя данные с подвесного контейнера", – отметили в Defence Express.

Что может стать потенциальной проблемой

Нюанс заключается в том, что самолет будет оснащен небольшим количеством боеприпасов (всего 14 управляемых реактивных снарядов). Кроме того, количество доступных Phoenix 10 также может быть ограничено. Еще один вопрос в том, удастся ли адаптировать "софт" из этих подвесных контейнеров к системам ситуационной осведомленности, которые используются в Вооруженных силах Украины.

Автор статьи подытожил, что идеальных средств противодействия "Шахедам" нет, и каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки.

Как писал OBOZ.UA:

– За лето Россия в восемь раз увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине (с 350 в июне до 2800 в августе). Дополнительную сложность для украинской ПВО представляет высокая скорость, ведь такие беспилотники могут разгоняться до 600 км/ч.

– Российский реактивный беспилотник типа "Шахед" может быть оснащен двигателем стоимостью от 30 до 70 тысяч долларов. Это лишь один из компонентов БпЛА – он также содержит другие дорогостоящие и высокотехнологичные элементы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!