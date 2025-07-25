'Мы рассматриваем ситуацию': Трамп снова пригрозил России вторичными санкциями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает введения против страны-агрессора России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание.

Видео дня

Такое заявление американский лидер сделал 25 июля во время общения с журналистами. В частности, у Трампа спросили, планирует ли он вводить вторичные санкции против России.

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции", – сказал Трамп и добавил, что такие ограничения могут ввести даже до истечения установленного им срока в 50 дней.

Также Трамп прокомментировал возможную встречу российского диктатора и украинского президента Владимира Зеленского. Она должна была быть еще 3 месяца назад, отметил американец, но пообещал, что она "непременно будет".

Что такое вторичные санкции

Так называемые вторичные санкции будут исходить исключительно от США и будут влиять на Россию через другие страны. Речь идет о нефтепродуктах, которыми Россия активно торгует с Китаем, Индией и Бразилией. И вторичные санкции будут введены именно против этих стран.

Поэтому если они хотят избежать таких санкций, их лидеры должны позвонить Путину с призывом прекратить огонь в Украине.

В отличие от России, объемы торговли которой с США являются мизерными и не превышают 3 млрд долларов, ее партнерам по БРИКС – Китаю, Индии и Бразилии – есть что терять. Следовательно, от 100 до 500% пошлины на их товары со стороны США являются весомой причиной отказаться от торговли с Россией.

Доходы от продажи нефти формируют более трети российского ВВП, и их считают главным источником финансирования войны.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп, который, по его словам, очень разочарован поведением и действиями российского диктатора, дал последнему 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня. Только после этого можно говорить о результативных переговорах между Украиной и Россией. В противном случае он пригрозил вторичными санкциями.

Однако, напомним, Кремль отверг требование президента США Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней.

Отметим, что в Стамбуле, где состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией, было заявлено, что украинская сторона готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Причем секретарь СНБО Умеров отметил, что прекращение огня должно быть настоящим.

Россия прямо не ответила на это предложение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!