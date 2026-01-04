'Очередное доказательство развала мирового порядка': Фицо – об ударах США по Венесуэле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на действия Соединенных Штатов Америки в Венесуэле. Он заявил, что эта операция, в рамках которой был задержан диктатор Николас Мадуро, является "очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны".

Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что международное право не действует, военная сила применяется без мандата Совбеза ООН, и "каждый, кто большой и сильный, делает что хочет, отстаивая собственные интересы".

"Как премьер-министр небольшой страны я должен решительно осудить такое нарушение международного права, как я это сделал в случае войны в Ираке, непризнание Косово как суверенного государства, применение Россией военной силы в Украине или оценки ситуации в Газе", – добавил Фицо.

Политик заявил, что ему интересно, как Европейский Союз отреагирует на нападение на Венесуэлу: осудит ли он применение американской военной силы в Венесуэле и будет таким образом последовательным в своей позиции относительно войны в Украине, или, "как обычно, останется лицемерным".

Что произошло в Венесуэле

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Мы подробно разобрались в том, почему США нанесли удары по Венесуэле и чем Мадуро не угодил Трампу.

Реакция мира

Министерство иностранных дел России осудило военную операцию США против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро. Москва официально поддержала Каракас.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес тоже отреагировал на военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы. По его словам, действия американской армии являются "государственным терроризмом". Также Диас-Канель Бермудес требует срочной реакции международного сообщества.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали спецоперацию США в Венесуэле, заявив о поддержке права венесуэльского народа на свободу, безопасность и человеческое достоинство. В Киеве подчеркнули, что режим Николаса Мадуро системно нарушает права человека и принципы демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Венесуэле, а именно на то, что Соединенные Штаты Америки задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой. Комментируя это, глава государства намекнул на главу РФ Владимира Путина.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно".

Мэр Нью-Йорка, представитель Демократической партии Зохран Мамдани выразил несогласие с действиями администрации Дональда Трампа в Венесуэле и задержанием Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес американскими военными. Политик звонил президенту США, чтобы озвучить ему свою позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, Венесуэла хочет, чтобы Совет Безопасности ООН провел срочное заседание из-за атаки Соединенных Штатов. В Каракасе утверждают, что действия Вашингтона "грубо нарушают" Устав Организации Объединенных Наций.

