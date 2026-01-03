Вице-президент Венесуэлы призвала Трампа немедленно освободить Мадуро и его жену. Видео

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно".

Заявление Родригес транслировали по телевидению. Вице-президент выступила с обращением после того, как ее привели к присяге как новую главу государства.

Она заявила, что Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы.

Делси Родригес также сказала, что правительство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу. Так она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о доступе к нефти.

"Венесуэла никогда не станет колонией никакого государства", – заверила политик.

Что произошло в Венесуэле

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Реакция мира

Министерство иностранных дел России осудило военную операцию США против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро. Москва официально поддержала Каракас.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес тоже отреагировал на военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы. По его словам, действия американской армии являются "государственным терроризмом". Также Диас-Канель Бермудес требует срочной реакции международного сообщества.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали спецоперацию США в Венесуэле, заявив о поддержке права венесуэльского народа на свободу, безопасность и человеческое достоинство. В Киеве подчеркнули, что режим Николаса Мадуро системно нарушает права человека и принципы демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Венесуэле, а именно на то, что Соединенные Штаты Америки задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой. Комментируя это, глава государства намекнул на главу РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут держать Венесуэлу под личным контролем, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Вашингтон настроен сделать страну "процветающей" во всей Южной Америке.

