Россия поддержала Мадуро и обвинила Трампа в агрессии

Министерство иностранных дел России осудило военную операцию США против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро. Москва официально поддержала Каракас.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. МИД РФ по этому поводу выразил "глубокую обеспокоенность".

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути решения проблем через диалоговые решения. Мы готовы их в этом поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, которой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", – говорится в сообщении ведомства государства-террористки.

Боевая операция против Венесуэлы – что известно

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над городом очевидцы заметили тяжелые десантно-транспортные вертолеты Chinook.

В течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Венесуэла незадолго до этого обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством. Из-за операции США, президент Колумбии Густаво Петро забил тревогу из-за американского оперативного вмешательства в Каракас. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на последние события.

Как сообщал OBOZ.UA, Николас Мадуро и его жена, Силия Флорес, были задержаны в Каракасе и вывезены из страны. Арест проводили силы спецопераций армии США, отряд "Дельта".

