Венесуэла инициирует срочный созыв Совбеза ООН из-за нападения США

Венесуэла хочет, чтобы Совет Безопасности ООН провел срочное заседание из-за атаки Соединенных Штатов. В Каракасе утверждают, что действия Вашингтона "грубо нарушают" Устав Организации Объединенных Наций.

Соответствующий запрос власти страны уже направили секретариату СБ ООН. Об этом на платформе X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гил.

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы запросили срочное заседание Совбеза ООН – органа, ответственного за соблюдение международного права", – написал главный дипломат страны.

"Ни одно трусливое нападение не одолеет силу этого народа, который выйдет победителем", – добавил министр.

В письме к руководству Совета Безопасности (в котором в январе председательствует Сомали) постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада утверждал, что его страна никогда не нарушала "традиций международного мира", тогда как Соединенные Штаты якобы "подтверждают свой статус крупнейшего международного агрессора в регионе за последние два века".

Американскую военную операцию Каракас рассматривает как"колониальную войну", направленную на уничтожение правительства Николаса Мадуро и навязывание "марионеточного режима", который позволит грабить природные ресурсы Венесуэлы, в том числе одни из крупнейших в мире запасов нефти.

Добавим: президент соседней Колумбии Густаво Петро также объявлял, что стремится созвать заседание Совбеза ООН.

"Колумбийское правительство отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки Внутренние конфликты между народами решаются мирным путем самими народами. Это принцип самоопределения, который является основой системы ООН", – пояснил он.

– Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно", сказала политик.

– Дональд Трамп объявил, что Штаты будут держать Венесуэлу под личным контролем, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти в этой стране.

