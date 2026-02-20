Готовила убийства известных лиц: в Украине задержали агентурно-боевую группу, которая действовала по заказу России. Фото

В Украине разоблачена и нейтрализована агентурно-боевая группа, которая по заказу российских спецслужб готовила резонансные убийства известных украинцев. Среди потенциальных жертв – журналист, военные разведчики, руководители стратегических предприятий и общественные деятели.

Спецоперацию под названием "ЭНИГМА 2.0" провели одновременно на территории Украины и Молдовы. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, агентурную сеть создали и координировали представители спецслужб РФ. Для выполнения задач вербовали граждан Молдовы, которых впоследствии направляли в Украину для подготовки целевых ликвидаций.

На территории нашего государства участники группы собирали подробную информацию о потенциальных "объектах": места проживания и работы, маршруты передвижения, распорядок дня, уровень охраны.

После анализа данных они ожидали дальнейших инструкций от куратора, который поддерживал связь с российскими спецслужбами.

Следствием установлено, что среди лиц, которых планировали ликвидировать, – известный украинский журналист, внесенный в России в список "экстремистов" и объявлен в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности бойцы Иностранного легиона ГУР и Сил специальных операций, а также общественный активист – выходец из РФ, который занял проукраинскую позицию.

По замыслу российских спецслужб, серия громких убийств должна была посеять панику в обществе, создать ощущение опасности и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

Организатором агентурно-боевой группы оказался 34-летний гражданин Молдовы. По имеющейся информации, ранее он отбывал наказание в РФ, где и был завербован. После возвращения на родину поддерживал пророссийскую группировку, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны и организацию массовых протестов в 2022–2023 годах.

Фигурант создал иерархическую структуру и привлек сообщников в возрасте до 25 лет. Они вербовали молодых мужчин, в частности курсантов военных учебных заведений, для выполнения задач за рубежом. Также обеспечивали их транспортировку в Украину, финансирование, проживание и легендирование.

Часть участников действовала под прикрытием, в частности под видом курьеров. Они осуществляли наблюдение за "объектами", проводили фото- и видеофиксацию, собирали разведывательные данные. Другие отвечали за приобретение оружия, создание тайников и подготовку способов ликвидации – от расстрела до подрыва.

Связь между участниками поддерживалась через закрытые каналы коммуникации. Финансирование осуществляли с использованием криптовалют, чтобы усложнить отслеживание транзакций. За выполнение заказов обещали значительные суммы – до сотен тысяч долларов. В частности, за убийство кадрового офицера украинской разведки предлагали 100 тысяч долларов.

Чтобы предотвратить реализацию плана, украинские и молдавские правоохранители провели скоординированные действия в обоих государствах.

19 февраля в Молдове задержали организатора и его сообщников. Операцию провели при участии местных правоохранительных органов и спецподразделения "Фулджер".

Параллельно в Украине прошли обыски в Киеве и Одессе. В следственных действиях участвовали полицейские, сотрудники контрразведки СБУ и представители внутренней безопасности ГУР Министерства обороны Украины. Во время обысков изъяли оружие, средства связи, электронную технику и другие доказательства. Участников сети задержали.

Фигурантам объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Операция проходила при поддержке Европола и Интерпола.

