'Акт войны': мэр Нью-Йорка раскритиковал захват Мадуро и позвонил Трампу

Мэр Нью-Йорка, представитель Демократической партии Зогран Мамдани выразил несогласие с действиями администрации Дональда Трампа в Венесуэле и задержанием Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес американскими военными. 3 января политик звонил президенту США, чтобы озвучить ему свою позицию.

Видео дня

"Я позвонил президенту и поговорил с ним напрямую, чтобы выразить несогласие с этим актом и четко дать понять, что это несогласие основывается на противодействии стремлению к смене режима, нарушению федерального и международного права", – сказал Мамдани журналистам во время брифинга в Бруклине. Его процитировало CNN.

Ранее в субботу мэр говорил, что операция США в Венесуэле была, по его мнению, военным преступлением и нарушением законодательства.

Ожидается, что Мадуро будет находиться под стражей федерального правительства в Нью-Йорке. Суд этого города должен выдвинуть президенту Венесуэлы официальные обвинения.

Мамдани о задержании Мадуро проинформировала первая заместитель мэра и комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Городской голова добавил, что работает над тем, чтобы минимизировать неудобства для ньюйоркцев в связи с прибытием Мадуро.

По состоянию на полночь (время по Киеву) СМИ сообщали, что самолет, на котором находились захваченный президент Венесуэлы и его жена, прилетел на авиабазу Национальной гвардии "Стюарт" в Нью-Йорке.

Ожидается, что Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия на следующей неделе (5–11 января).

Добавим: инаугурация 34-летнего новоизбранного мэра Нью-Йорка Зограна Мамдани состоялась 1 января 2026 года. Он принял свою присягу на Коране – впервые в истории города.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Венесуэла хочет, чтобы Совет Безопасности ООН провел срочное заседание из-за атаки Соединенных Штатов. В Каракасе утверждают, что действия Вашингтона "грубо нарушают" Устав Организации Объединенных Наций.

– Генпрокурор США Памела Бонди пообещала, что Мадуро и Флорес вскоре почувствуют на себе "полный гнев американского правосудия на американской земле в американских судах".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!