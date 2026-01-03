США 'провели масштабную операцию против Венесуэлы', Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны, – Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска ночью 3 января провели провели масштабную операцию против Венесуэлы. Американский лидер подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан вместе со своей женой.

Подробную информацию о военной операции Соединенные Штаты предоставят 3 января в 11:00 (18:00 по киевскому времени). Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Мадуро задержан и эвакуирован

По информации американского президента, операция Соединенных Штатов была направлена против Мадуро. При этом Трамп подчеркнул, что венесуэльский президент был захвачен и эвакуирован из страны вместе со своей женой.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", – сообщил Трамп.

Что предшествовало

По данным очевидцев, рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и, по меньшей мере, столб дыма. Южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества.

Удары пришлись по югу города Каракас – в районе Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. По словам президента Колумбии Густаво Петро, авиация Соединенных Штатов ударила по зданию парламента Венесуэлы. Также глава государства подчеркнул, что удары била нанесены как минимум по 11 объектам.

Правительство Николаса Мадуро осудило "очень серьезную военную агрессию", которую оно приписывает нынешнему правительству Соединенных Штатов. Также власти в Каракасе утверждают, что атаки затронули гражданские и военные объекты в Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

В заявлении власть описывает эти события как "вопиющее" нарушение устава Организации Объединенных Наций, в частности статей 1 и 2, которые закрепляют уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы. Кроме того, утверждается, что действия США "угрожают международному миру и стабильности", особенно в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Также правительство Мадуро заявило, что целью нападения является "захват стратегических ресурсов страны", особенно нефти и полезных ископаемых, и насильственная "смена режима". При этом в заявлении отмечается, что народ и правительство Венесуэлы "остаются непоколебимыми в защите национального суверенитета".

Напомним, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

